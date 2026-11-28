Москва28 ноя Вести.Российские ученые осваивают инновационный метод получения нефти из твердой органики. О работе над этим проектом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Елена Мухина.

Технология, о которой идет речь, позволяет осуществлять преобразование керогена (твердой органики) в нефть прямо внутри месторождения.

Когда мы говорим о том, что нефть скоро закончится, то речь идет про подвижную нефть. Все остальное — твердая порода, которую никто не считает за ликвидный ресурс, потому что никто не умеет ее разрабатывать… Стандартные методы увеличения нефтеотдачи больше направлены на подвижную нефть. Методы, с которыми работаем мы, — единственные методы, которые работают непосредственно с керогеном рассказала она

Наша задача заключается в том, чтобы осуществить термическое воздействие. Есть способ с закачкой теплоносителя... Например, воды со сверхкритической температурой, где-то в 350 градусов. И нам нужно усиливать давление… И если сможем достичь температуры на поверхности вот этого флюида… и закачать его с определенной температурой в пласт, то этот флюид, дойдя до пласта, уже приобретет то давление, которое там есть (в пласте). И этого будет достаточно. Это будет сверхкритический флюид, который будет перерабатывать кероген в нефть резюмировала Мухина

Ранее основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов рассказал, с какими сложностями сейчас сталкивается глобальный рынок нефти.