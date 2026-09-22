Коц: боеприпасы "Ковер" и "Монохром" могут повысить заметность Су-57

Эксперт назвал недостаток новых боеприпасов "Ковер" и "Монохром" Коц: боеприпасы "Ковер" и "Монохром" могут повысить заметность Су-57

Москва22 сен Вести.Новые боеприпасы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром" могут повысить заметность Су-57 для радиолокационных средств при размещении на внешней подвеске. Об этом написал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

По его словам, "Ковер" и "Монохром" не помещаются во внутренние отсеки для вооружений Су-57, поэтому их необходимо подвешивать под крылья самолета.

Их подвешивают под крылья, что резко повышает заметность машины для радиолокационных средств нынешнего и вероятного противника говорится в публикации Коца

При этом Коц отметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) могут распределять роли в ходе воздушных операций и прикрывать носители истребителями.

Среди преимуществ новых боеприпасов обозреватель выделил возможность запуска за пределами зоны действия ПВО противника. После пуска "Ковер" и "Монохром" могут преодолеть оставшееся расстояние с помощью собственных двигателей.

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