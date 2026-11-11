Эксперт назвал площадки Kongsberg в Норвегии легитимными целями для ВС РФ Эксперт Степанов: площадки Kongsberg стали законными целями для ВС РФ

Москва11 ноя Вести.Заводы норвежского концерна Kongsberg, производящие ракеты Rusty Dagger, стали легитимными целями ВС РФ после применения данных вооружений по российским объектам. Таким мнением поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что норвежские предприятия ВПК должны дополнить списки производственных площадок Запада.

Производственные площадки Kongsberg на территории Норвегии после применения данных изделий по российским объектам стали легитимной целью и должны быть ликвидированы в качестве угроз, образующих военно-технических элементов стран НАТО сказал эксперт

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за сутки сбили шесть авиабомб, 802 беспилотника и четыре крылатые ракеты Rusty Dagger Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.