Москва11 нояВести.Заводы норвежского концерна Kongsberg, производящие ракеты Rusty Dagger, стали легитимными целями ВС РФ после применения данных вооружений по российским объектам. Таким мнением поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что норвежские предприятия ВПК должны дополнить списки производственных площадок Запада.
Производственные площадки Kongsberg на территории Норвегии после применения данных изделий по российским объектам стали легитимной целью и должны быть ликвидированы в качестве угроз, образующих военно-технических элементов стран НАТОсказал эксперт
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за сутки сбили шесть авиабомб, 802 беспилотника и четыре крылатые ракеты Rusty Dagger Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.