Эксперт – о политике Зеленского и коллапсе экономики Украины Эксперт Коротченко оценил состояние украинской промышленности и экономики

Москва29 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский привел Украину к коллапсу и черной дыре. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, президент США Дональд Трамп откровенно издевается над Зеленским, никаких ракет Patriot он не получит.

Его кормили байками, что якобы будет организовано некое лицензионное производство с выходом готовой продукции. Но тут же Варшава кричит: "Нет, давайте разворачивать это производство у нас" сказал Игорь Коротченко

Зеленский все равно ничего не получит, считает эксперт. То же самое, по его мнению, касается и состояния украинской экономики.

Это коллапс, надвигающаяся черная дыра, это полная бесперспективность и беспросветность. Россия накапливает запасы баллистики; западные эксперты, политики, спецслужбы в голос кричат о том, что ждет Украину в нынешнюю зиму заявил он

В этой ситуации для режима Зеленского по-прежнему чрезвычайно важно демонстрировать какие-то основы уверенности, считает Игорь Коротченко.