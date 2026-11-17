Эксперт объяснил, как по меню отличить хороший ресторан от плохого Ресторатор Гончаров: хороший ресторан не смешивает несколько национальных кухонь

Москва17 ноя Вести.Ресторан высокого уровня не сочетает в меню элементы разных национальных кухонь, заявил NEWS.ru основатель сети ресторанов русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров. Он посоветовал выбирать заведения с ограниченной специализацией.

По словам Гончарова, основным признаком хорошего ресторана является четко ограниченная специализация. Ресторатор добавил, что "красный флаг" — заведения, где смешаны кухни всех стран мира: итальянская, японская, русская и еще несколько других.

Это почти всегда признак того, что ни одно из этих направлений не будет сделано качественно. В погоне за разнообразием такие заведения теряют главное — вкус и профессионализм. Шеф-повар не может быть экспертом одновременно во всех мировых кухнях, а значит, качество страдает поделился он

Еще одним тревожным сигналом, по словам эксперта, является чрезмерное использование громких, но бессмысленных слов в описании блюд, таких как "фермерский", "премиальный", "авторский", "домашний". По его словам, это попытка продать образ, а не еду.

Кроме того, Гончаров отметил, что важно понимать цель своего визита.

Есть рестораны для ежедневного посещения — с простым и понятным меню, где можно быстро и вкусно поесть. А есть заведения для особых случаев, с изысканной и необычной кухней. Не стоит ждать изысков в демократичном кафе и искать простой бизнес-ланч в дорогом проекте напомнил он

Ресторатор посоветовал внимательно изучать меню, оценивать его структуру и специализацию.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать готовую еду в магазинах, отказываясь от походов в кафе и рестораны. За девять месяцев объем продажи готовых блюд вырос на 27%, а некоторые категории фастфуда показали кратный рост.