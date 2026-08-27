Эксперт Лящук: есть случаи, когда самозапрет на кредиты не работает

Эксперт объяснил, почему в некоторых случаях самозапрет на кредиты не работает Эксперт Лящук: есть случаи, когда самозапрет на кредиты не работает

Москва27 авг Вести.Самозапрет на кредит распространяется далеко не на все банковские продукты. Об этом напомнил в беседе с RT Евгений Лящук, лидер направления "Сбер2B ЭДО".

Он перечислил услуги, которые покрываются запретом.

Так, он распространяется только на потребительские кредиты, микрозаймы, кредитные карты и овердрафты. Самозапрет не работает в следующих случаях: ипотека, автокредиты (когда машина идет в залог банку), образовательные кредиты с господдержкой сказал эксперт

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется.