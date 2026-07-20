Володин: опасность оформления займа на человека без его ведома сохраняется Володин: опасность кредитного мошенничества сохраняется

Москва20 июл Вести.Опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2025 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках сократился на 40% по сравнению с 2024 годом, однако опасность подобного мошенничества сохраняется, отметил он.

Опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется написал Володин в своем канале в MAX

Он сообщил, что Госдума на неделе рассмотрит законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны сообщать гражданам о подписании кредитных договоров от их имени. Оповещение должно приходить в течение 15 минут, уточнил Володин.

Ранее в Центробанке напомнили: если у гражданина стоит самозапрет на кредиты, микрофинансовая организация не имеет право требовать вернуть долг.