Москва20 июлВести.Опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В 2025 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках сократился на 40% по сравнению с 2024 годом, однако опасность подобного мошенничества сохраняется, отметил он.
Опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняетсянаписал Володин в своем канале в MAX
Он сообщил, что Госдума на неделе рассмотрит законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны сообщать гражданам о подписании кредитных договоров от их имени. Оповещение должно приходить в течение 15 минут, уточнил Володин.
Ранее в Центробанке напомнили: если у гражданина стоит самозапрет на кредиты, микрофинансовая организация не имеет право требовать вернуть долг.