Москва28 авгВести.России нужны выборы на Украине для дестабилизации киевского режима. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.
Нам нужны выборы на Украине… Выборы потребуют колоссальных усилий внутри. ВСУ – это лоскутное одеяло, склеенное из батальонов, которые финансируются отдельными олигархами, отдельными политическими силами. Наша задача – эту энергию, которая направлена сейчас на нас, перенаправить ее внутрь Украины, чтобы эта энергия ее разорвала на кускисказал эксперт
Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что киевский режим приближается к расколу. Из-за коррупционных скандалов Владимир Зеленский теряет сторонников, а число его оппонентов растет, отметил эксперт.