Эксперт объяснил, зачем РФ нужны выборы на Украине Смоленко объяснил, зачем РФ нужны выборы на Украине

Москва28 авг Вести.России нужны выборы на Украине для дестабилизации киевского режима. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.

Нам нужны выборы на Украине… Выборы потребуют колоссальных усилий внутри. ВСУ – это лоскутное одеяло, склеенное из батальонов, которые финансируются отдельными олигархами, отдельными политическими силами. Наша задача – эту энергию, которая направлена сейчас на нас, перенаправить ее внутрь Украины, чтобы эта энергия ее разорвала на куски сказал эксперт

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что киевский режим приближается к расколу. Из-за коррупционных скандалов Владимир Зеленский теряет сторонников, а число его оппонентов растет, отметил эксперт.