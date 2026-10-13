Эксперт Павлив рассказал о роли США в радикализации молодежи на Украине Эксперт Павлив: за радикализацией молодежи на Украине стояли США

Москва13 окт Вести.За радикализацией активной молодежи на юго-востоке Украины, начатой еще в 2010-х годах, стоят США. Об этом ИС "Вести" заявил политический эксперт Михаил Павлив.

В частности, отметил он, активная работа велась с представителями группировок футбольных фанатов.

С этими достаточно широкими кругами консолидированных молодых людей, придерживающихся радикальных взглядов, велась очень системная и серьезная работа. После того, как Валентин Наливайченко стал главой СБУ (в 2009 году - прим.ред.), советником у него становится небезызвестный Дмитрий Ярош (бывший лидер движения "Правый сектор", организация запрещена в РФ - прим.ред.) и начинается большая, не Ярошем инициированная, а американцами, работа по превращению активной молодежи Новороссии, Донбасса в неонацистов сказал он

По его словам, у представителей таких кругов культивировалось неприятие православной культуры.

Были сборы в Карпатах с участием униатских, раскольнических священников. А еще массовое язычество и сатанизм. Мы это ведь видели и на фронте, в их окопах, в их блиндажах. А чудовищное капище на базе Азова в Урзуфе на Азовском море? Я знаю доподлинно историю о жертвоприношениях. И все это под соусом русофобии, под соусом антиправославия. То есть это велась последовательная работа отметил Павлив

Фактически, добавил он, православие и идентификация с русской культурой становились формой защиты.

Откровенный накат на нашу веру, конечно же, не мог не вызвать ответа и массового движения к воцерковленности в наших регионах. Именно там для них [неонацистов] зиждется корень проблемы - в нашем православии, в нашей вере указал эксперт

Ранее в Госдуме РФ отмечали, что киевские власти считают врагами духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви.