Москва27 июн Вести.Любое информационное воздействие противника можно отбить алгоритмом из пяти шагов. Об этом ИС "Вести" рассказал президент "Консорциума Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. Поводом для разговора стал ажиотаж вокруг якобы возникшего дефицита бензина после серии ударов ВСУ по топливной инфраструктуре в России.

Любая информационная атака, большая, маленькая, сложная, простая, состоит из пяти шагов. Первое - перехватить внимание. И это лечится за полминуты, если вы минуту назад смотреть не хотели, значит, и не надо. Не переключайте внимание, не отвлекайтесь от того, чем занимаетесь. Второе - создать яркий образ. Ну, значит, носите с собой флешку с "Машей и Медведем" или "Паровозик из Ромашково", там есть яркие образы. И не переключайте. Все, за минуту, мы, видите, уже половину атаки отбили рассказал он

По словам эксперта, главная задача любой информационной кампании - перехватить внимание человека и подтолкнуть его к неконтролируемому действию. Следующая цель - вызвать у пользователя сильную эмоцию, побудив его совершить необдуманный поступок и поделиться этим переживанием с другими.

Именно на этом этапе, по мнению Масаловича, кроется наибольшая опасность.

Третий шаг - вызвать неконтролируемую эмоцию, четвертый - вызвать желание поделиться. И это самое страшное ... не потому, что паника как таковая из-за дефицита бензина, а потому, что паникеры и спекулянты скупают топливо. Чтобы не разносить панику, замотайте себе палец, чтобы не нажимать кнопку репоста, - все, спасете страну отметил он

Специалист пояснил, что подобные информационные атаки противник предпринимает тогда, когда ситуация на реальном поле боя складывается для него неблагоприятно.

Информационную войну затевают, когда нельзя победить в реальном пространстве. Когда порождают виртуальное, изображают, что мы в нем уже проиграли, заставляют нас вести себя как проигравших, заставляют весь мир смотреть на нас как на проигравших. На самом деле такие проблемы решаются элементарно: нужно завести ресурс с названием "А на самом деле", и в нем по-честному выписывать каждое утро 10-20 тем, которые сегодня будет вбрасывать противник. Это очень важно уверен эксперт

Ранее аналитик Владимир Демидов заявил, что действия Федеральной антимонопольной службы могут сбить нервозность на рынке топлива в России.