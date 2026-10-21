Эксперт Поклад рассказал от чего зависит цена на дизельное топливо Эксперт Поклад: цена на дизельное топливо определяется структурными факторами

Москва21 окт Вести.Цена на дизель в США зависит не от количества транспортных судов, поставляющих это топливо из РФ в Соединенные Штаты, а от военных и структурных факторов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор департамента управленческого консалтинга АКГ "Деловой профиль" Владимир Поклад.

Он добавил, что количество судов, способных поставлять дизель из РФ в США правильно оценивать в несколько десятков.

Цена на то же дизтопливо вызвана структурными и военными причинами, а не количеством судов. Плюс судов реальное количество, которое может быть использовано для перевозки дизтоплива в США измеряется не полутора тысячами, о которых говорят некоторые источники, а скорее десятками судов, которые могут и могут быть, которым может быть разрешено заходить в американские порты и доставлять дизтопливо либо нефть рассказал Поклад

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