Москва5 окт Вести.Исторический дух Европы угас, и в скором времени она исчезнет физически. Об этом ИС "Вести" заявил советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Когда слышим слова нашего верховного [президента РФ Владимира Путина] о том, что Европа уже стала затухающим историческим центром и находится на периферии исторического развития … это воспринимается как глупые политики … А когда это говорит канцлер [Германии Фридрих] Мерц … мы понимаем, что это действительно … не смешно, а это то, что так и будет, уже есть такое. Что там совершенно отдельно живут политические классы и народы Европы. Но вот как-то все воспринимают это в политическом ключе. А я же понимаю, что речь не только о политике, ведь Европа исчезнет физически. Еще раз, кроме того, что мы успеем спасти, и кроме тех, кто успеет к нам убежать. У них просто историческая воля и дух исторический затухли сказал он

Ранее обозреватель Евгений Умеренков заявил, что прекращение конфликта на Украине чревато политической смертью для Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского.