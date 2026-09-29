Эксперт раскрыл истинный посыл призыва Трампа к Зеленскому ехать в Москву Санджак: Трамп сигнализировал о победе РФ, призвав Зеленского ехать в Москву

Москва29 сен Вести.Призывая Владимира Зеленского ехать в Москву для возобновления переговоров с Россией, президент США Дональд Трамп и его администрация фактически признали победу РФ в спецоперации. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.

Призыв Трампа к Зеленскому отправиться в Москву означает, что Вашингтон фактически признал сложившуюся реальность и победу России в специальной военной операции цитирует эксперта информагентство

Собеседник добавил, что теперь настала очередь Европы признать победу Москвы и сделать соответствующие выводы.

Санджак также отметил, что сам факт обсуждения возможности встречи в Москва имеет важное политическое значение, поскольку ранее страны Запада и руководство киевского режима настаивали на том, чтобы площадкой для диалога была выбрана нейтральное государство.

Когда Москва вновь оказывается непосредственно в центре обсуждения возможного переговорного процесса, это уже не просто вопрос выбора места встречи. Это признание того, что без прямого взаимодействия с Россией урегулирование невозможно подчеркнул он

Ранее Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией. Он также сообщил, что верит в урегулирование украинского конфликта до начала зимы.