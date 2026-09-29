Москва29 сенВести.Призывая Владимира Зеленского ехать в Москву для возобновления переговоров с Россией, президент США Дональд Трамп и его администрация фактически признали победу РФ в спецоперации. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
Призыв Трампа к Зеленскому отправиться в Москву означает, что Вашингтон фактически признал сложившуюся реальность и победу России в специальной военной операциицитирует эксперта информагентство
Собеседник добавил, что теперь настала очередь Европы признать победу Москвы и сделать соответствующие выводы.
Санджак также отметил, что сам факт обсуждения возможности встречи в Москва имеет важное политическое значение, поскольку ранее страны Запада и руководство киевского режима настаивали на том, чтобы площадкой для диалога была выбрана нейтральное государство.
Когда Москва вновь оказывается непосредственно в центре обсуждения возможного переговорного процесса, это уже не просто вопрос выбора места встречи. Это признание того, что без прямого взаимодействия с Россией урегулирование невозможноподчеркнул он
Ранее Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией. Он также сообщил, что верит в урегулирование украинского конфликта до начала зимы.