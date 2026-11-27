Эксперт рассказал, что сдержало рост цен на нефть в период кризиса в Ормузе Аналитик Огородников: соглашение МЭА сдержало рост цен на нефть

Москва27 ноя Вести.Кризис в Ормузском проливе мог привести к многократному росту цен на нефть. Предотвратить ее резкое подорожание помогли запасы, созданные странами-импортерами в соответствии с соглашением Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом ИС "Вести" рассказал автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Соглашение МЭА о Международной энергетической программе подразумевает, что крупные импортеры создают на своей территории запасы, покрывающие 90 дней импорта. В общем-то, эти запасы сыграли большую роль [в кризисе] в Ормузе, который произошел в 2026 году. В первую очередь, они способствовали тому, что нефть не улетела на какие-то совсем невероятные высоты: 250,300, 500 долларов за баррель указал Огородников

Россия заработала на нефти и нефтепродуктах на 20% больше, чем месяцем ранее, подсчитали аналитики МЭА.