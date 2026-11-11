Москва11 ноя Вести.При выборе подходящей модели сейфа важно учитывать не только цену, но и класс защиты, тип замка, а также наличие сертификатов. Об этом ИС "Вести" рассказал старший менеджер отдела "Скобяные изделия" ООО "Ле Монлид" Алексей Тошов.

Спрос на сейфы в России вырос на 20%, цены выросли на 10%. Стоимость зависит от размера, толщины стенок, класса защиты и огнестойкости. Бюджетные сейфы стоят до 15 000₽. Они способны защитить от мелкого воришки, вооруженного отверткой и молотком. Средний сегмент (25 000-50 000₽) выдержит уже налет полупрофессионала с ножовкой и ломом. Дорогие модели - от 50 000₽ уже смогут защитить от медвежатника с электроинструментом. Также на цену влияет тип замка: ключевой, кодовый, механический, электронный или биометрический.

Самый удобный замок — это будет электрический кодовый, либо с биометрией. Он самый простой и быстрый в использовании, и не нужно с собой носить ключи. Что касаемо надежности, самыми надежными сейфами являются сейфы с сувальдным замком либо механическим кодовым рассказал эксперт

При подборе замкового механизма для сейфа эксперт настаивает на четком определении трех ключевых аспектов: характера содержимого, потенциальных угроз и места установки или крепления самого сейфа. Кроме того, при совершении покупки необходимо убедиться в наличии соответствующей документации.

Самое важное в выборе сейфа — смотреть на то, чтобы были все сертификаты у сейфа. Это либо ГОСТ, либо Евростандарт, и замок. Если вы выбираете замки, также смотрите на то, какие замки устанавливаются на сейф и какой сертификат они имеют объяснил Тошов

По его мнению, домашний сейф – это не прихоть, а умное решение для тех, кто хранит дома что-то ценное. Важно не выбирать самый дешевый вариант, а понимать: сейф будет работать хорошо только тогда, когда он подходит именно для ваших целей, посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница московского района Лианозово стала жертвой мошенников. Она впустила курьера домой и тот вынес сейф примерно с двумя миллионами рублей. Ущерб составил порядка двух миллионов рублей. Курьер был задержан на Кавказском бульваре. Он успел передать соучастнику деньги, но сейф и документы удалось вернуть.