Москва27 сен Вести.Вологда может сильно удивить туристов гостевыми домами, которые были восстановлены из исторических зданий и усадеб. Об этом ИС "Вести" рассказала основатель и руководитель "Бюро по развитию туризма Натальи Анисимовой" и проекта "Гении мест", эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

В Вологде … появляется все больше и больше классных гостевых домов. Причем это совершенно уникальный опыт проживания, когда ты живешь в историческом здании. Это может быть деревянное зодчество 1905 года или даже 1860–70-го. И все больше местных предпринимателей выкупают такие усадьбы, выкупают дома, их реставрируют, восстанавливают и делают очень красивые гостевые дома. В целом Вологда может очень сильно вас удивить и внешне – красиво восстановленные дома, и внутренне сказала она

Эксперт отметила, что в этом году Вологду красиво украсили в традиционных цветах: красном, белом, золотом, а также в стиле вологодских кружев своей птички.

И даже вы, когда приезжаете на поезде в Вологду, вы видите сразу резной палисад. И в целом можно во дворик заехать, посмотреть, как это выглядело и познакомиться вот как раз вот с ключевым отличительным знаком Вологды – с палисадом. Так что есть где фотографироваться. Кстати, последний год Вологда очень сильно изменилась, потому что все это время реставрировали мостовые, фасады домов, выглядит, как игрушечка сказала она

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