Москва19 ноя Вести.Европейцы идут ва-банк и предпринимают последние усилия для поддержки Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук, комментируя сообщения об участии европейских стран в атаке на Крымский мост.

Во многом то, что происходит с европейцами, говорит о том, что они уже идут ва-банк, они предпринимают последние усилия, потому что понятно, что европейская экономика истощается, запасы оружия истощаются, которые можно Украине поставлять. И, собственно, сама Украина истощается. … В украинском обществе тоже напряженность в связи со всеми этими событиями. Поэтому, конечно, европейцы должны тоже предусмотреть вариант, что фронт украинский очень быстро рухнет и нужно как-то сейчас максимально дольше дать продержаться нынешнему режиму заявил эксперт

При этом Демчук выразил надежду, что трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа в Шэньчжэне несколько отрезвит горячие головы европейцев.

Они понимают, что если Трамп начнет ужесточать свою позицию в плане ограничения помощи Украине, а он уже заявил, что бессмысленно тратить деньги еще дальше, … что все эти усилия уходят в никуда, санкции, траты на Украину не дают ожидаемого результата, поэтому нужно экономить деньги и Соединенным Штатам, и Европе. Поэтому здесь европейцы будут мягко, возможно, пересматривать свою позицию подчеркнул Демчук

Он добавил, что открыто от поддержки Украины европейцы не откажутся, но какие-то подвижки, вероятно, будут.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР заявил, что без смены политических элит в ряде стран Европы нормализации отношений с Россией не получится.