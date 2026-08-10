Москва10 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич может потерять авторитет среди сербов из-за официального визита главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказала генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

По ее словам, сербы негативно отреагировали на приезд Зеленского.

У народа такая эмоциональная реакция была, конечно, потому, что этот украинский режим ведет войну против России. Большинство сербов поддерживает безусловно Россию, потому что мы прошли похожие войны, похожие атаки такие террористические. И мы полностью понимаем эту ситуацию. Но что касается оценки самого Вучича, мне кажется, он не учитывает, что реакция народа может оказаться такой, что [он] может потерять и свой авторитет