Москва1 сен Вести.В Россию в последние два месяца поступило около миллиона баррелей бензина из Индии, опасаться за двигатели своих машин российским автолюбителям в связи с этим не стоит. Об этом заявил ИС "Вести" профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

По его словам, для производства бензина в разных странах используют одни и те же технологии.

Бензин — он и в Африке бензин. И стандарты изготовления бензина, и технология изготовления одна и та же - везде перегонка нефти на определенные фракции. Потом все зависит от присадок объяснил Бессель

Эксперт также подчеркнул, что современные индийские НПЗ имеют одни из самых высоких в мире индексов сложности нефтеперерабатывающего производства - это показатель, известный как индекс Нельсона.

И все всхлипывания наших так называемых экспертов, что этот бензин не подойдет наших машин - скажите, а вы много видели наших машин? У нас везде, во всем мире, везде китайские машины - и в Америке, и в Европе, и у нас, и в Индии. И они все спокойно работают на стандартных бензинах 92-95, которые мы с вами получаем отметил Бессель

По словам эксперта, логистика поставок бензина из Индии в Россию, как и поставок нашей нефти в обратном направлении, сложна, и трудно сказать, насколько импорт индийского топлива будет нужен нам в дальнейшем.

Если мы сейчас быстро наладим производство, нам индийский бензин будет не нужен. Но в моменте то, что мы это сделали - почему бы и нет?.. Это такой пробный шар, который может дальше работать, а может и не работать. Но для этого шара нужны прежде всего танкеры, которые перевозят не сырую нефть, а нефтепродукты. Есть ли они на рынке сейчас, не могу сказать точно, потому что у нас нет прямой границы и других путей доставки сказал он

При этом он обратил внимание на позитивный эффект от сотрудничества России и Индии в этой сфере.

Это сближение стран через сближение экономических позиций. Мы им нефть, они нам бензин. Хотя этот бензин всегда традиционно шел в Европу - они специально этот бизнес делали, и делали его долгое время… Мы немножко далековато от Индии, поэтому нам еще работать и работать в этом направлении. Логистика очень дорогая, очень. Но, тем не менее, идея понятна резюмировал эксперт

Накануне правительство РФ временно разрешило продавать на российских АЗС автомобильный бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5.