Москва5 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу может грозить третий импичмент. Такой прогноз президент-основатель центра национальных интересов Дмитрий Саймс дал в комментарии Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Импичмент, тут надо понимать, что мы имеем в виду. Потому что часто, когда слышат про импичмент, люди думают, что это удаление президента. Нет. Импичмент – это предъявление обвинения президенту … У Трампа было уже два импичмента. Я думаю, скоро будет третий. Я не могу сказать, что неизбежно, но близко к этому. Но удаление с поста президента – для этого требуется две трети Конгресса. Когда мы смотрим на сегодняшние результаты голосования, то в Сенате у демократов будет либо 56, либо максимум 58 мест … Но тем не менее для импичмента, для удаления с поста президента требуется 67 голосов сенаторов, которых сейчас у врагов Трампа однозначно нет сказал эксперт

Также он добавил, что Верховный суд уже несколько раз отказал Трампу в поддержке по вопросам избирательной стратегии.

Последний раз по поводу того, как он хотел не учитывать какие-то голоса в Калифорнии, 20 тысяч голосов, которые он утверждал, могли быть поданы нелегальными эмигрантами. Поэтому на автоматическую поддержку Верховного суда Трамп тоже рассчитывать не может. Иными словами, удалить его из офиса трудно, но не невозможно отметил эксперт

Ранее директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский заявил, что американская администрация постарается сохранить твердость политического курса, которого она придерживалась на протяжении двух лет, после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах.