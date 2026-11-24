Футуролог Москалев заявил, что ИИ может ускорить исследования по продлению жизни

Эксперты оценили заявление ученого, который верит в возможность жить тысячи лет Футуролог Москалев заявил, что ИИ может ускорить исследования по продлению жизни

Москва24 ноя Вести.Российские эксперты оценили заявление шведского философа Ника Бострома, который предположил, что в будущем благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) большинство людей смогут жить до 1200–1400 лет, сохраняя здоровье 20-летних.

Ранее Бостром, бывший профессор Оксфордского университета, в интервью СМИ выразил мнение, что развитие ИИ способно ускорить исследования в области биомедицины и технологий продления жизни. Философ опирался на гипотезу, согласно которой старение как биологический процесс может быть устранено.

Журналисты издания NEWS.ru попросили российских специалистов прокомментировать предположение Бострома. Так, футуролог Сергей Москалев согласился с тем, что ИИ может спровоцировать серьезное ускорение исследований ученых в области продления жизни.

Здесь, я думаю, Ник Бостром прав. ИИ способен сделать работу, скажем, биологов и медиков значительно более эффективной выразил свое мнение Москалев

Вместе с тем он считает, что в настоящее время нельзя предсказать даже то, что может произойти через 10 лет, не говоря уже о конкретных сроках, связанных с продолжительностью жизни.

В свою очередь футуролог Валерия Прайд предположила, что в будущем продолжительность жизни будет стремиться к бесконечности благодаря появлению технологий, с помощью которых можно будет проводить "клеточный ремонт" организма.

Однако ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН кандидат социологических наук Игорь Кузнецов выразил мнение, что гипотетическое увеличение продолжительности жизни людей может привести к распаду социума, исчезновении ценностей и деградации каждого человека в отдельности, и в итоге люди как вид могут исчезнуть.

Ранее исследователь Джош Энгельс заявил, что ИИ может стать новым видом, который человек не сможет контролировать.