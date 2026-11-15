Бордато: итальянцы не должны забывать о глубокой связи с Россией

Эннио Бордато призвал итальянцев помнить о глубокой связи с Россией Бордато: итальянцы не должны забывать о глубокой связи с Россией

Москва15 ноя Вести.Итальянцам необходимо помнить о глубоких связях с Россией, заявил основатель и президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато в интервью РИА Новости.

Русский народ - это мирный народ, с которым Италия должна проявлять солидарность, отметил Бордато.

Италия очень многим обязана России. Мы никогда не должны забывать о глубокой связи, которая объединяет нас на протяжении веков приводит РИА Новости слова Бордато

Политик рассказал, что народ Италии, в отличие от официальной власти, не забыл помощь России во время пандемии коронавируса.

Между тем депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 годах Микеле Санторо подчеркнул, что нет причин считать Россию неевропейской страной. По его словам, Европы без России не существует.

Он также отметил, что у Запада нет былого могущества, чтобы предъявлять другим странам какие-либо требования.