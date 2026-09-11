Кадры с участием президента Турции в баскетбольной игре появились в соцсетях

Эрдоган сыграл в баскетбол и продемонстрировал физическую форму Кадры с участием президента Турции в баскетбольной игре появились в соцсетях

Москва11 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол. Видео поделился местный телеканал A Haber.

На записи запечатлена игра турецкого лидера. Он довольно активно перемещается по площадке, участвует в передачах и забрасывает мяч в корзину.

Видео, на котором президент Эрдоган играет в баскетбол, стало вирусным в социальных сетях! гласит подпись к кадрам, опубликованным в YouTube-канале A Haber

Ранее в Турции началось расследование из-за новости газеты Denge о якобы смерти президента. Публикацию назвали "введением в заблуждение общественности".