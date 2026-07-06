Чемпионат Европы по стрельбе перенесён из Эстонии в Испанию

Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из-за недопуска россиян и белорусов Чемпионат Европы по стрельбе перенесён из Эстонии в Испанию

Москва6 июл Вести.Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе. Причиной переноса соревнований стал отказ эстонских властей допустить к участию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщил Эстонский стрелковый союз.

Согласно решению Международной федерации спортивной стрельбы, европейское первенство перенесено в Испанию. В Эстонском стрелковом союзе пояснили, что отказ в допуске российских и белорусских атлетов на территорию страны сделал невозможным соблюдение регламента соревнований, который требует обеспечения равных условий для всех участников.

Перенос престижного турнира на альтернативную площадку в Испанию стал следствием последовательной позиции международных спортивных федераций, настаивающих на недопустимости дискриминации спортсменов по национальному признаку при проведении официальных стартов.