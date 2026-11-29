Эстонские пограничники оставили 60 пассажиров автобуса на ночь без еды и удобств Ведерников: эстонские пограничники не пропустили через КПП пассажирский автобус

Москва29 ноя Вести.Эстонские пограничники на пункте пограничного контроля Койдула (с российской стороны — Куничина Гора) не пропустили через границу рейсовый пассажирский автобус, опустив шлагбаум прямо перед транспортным средством. До утра 63 человека остались на нейтральной полосе без еды и удобств. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На… переходе Койдула эстонские пограничники сегодня демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом. И оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе! Без еды, без удобств… За шлагбаумом и за гранью здравого смысла написал Ведерников

Он добавил, что пассажирами рейса были в основном граждане Эстонии. Российские пограничники предложили оставшимся на нейтральной полосе людям вернуться на территорию РФ, но те испугались, поскольку не исключено, что на следующий день эстонская сторона вообще не зажжет "зеленый свет".

Губернатор Псковской области также отметил, что эстонские пограничники существенно ограничили время работы погранперехода: вместо положенных 12 часов "зеленый свет" горел всего 3,5 часа.

Ведерников отметил, что "цинизм и бесчеловечность эстонских властей" давно перестали удивлять, и инцидент с пассажирским автобусом на погранпереходе Койдула – лишь очередное тому подтверждение.

Цинизм эстонских властей и раз за разом проявляющаяся античеловеческая сущность уже давно не удивляют. В своем стремлении создать на границе с Россией максимально непереносимые условия наши соседи весьма преуспели подчеркнул Ведерников

Власти Эстонии объявили о решении приостановить работу всех автомобильных и пешеходных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 1 декабря под предлогом обеспечения безопасности. Эстонцы могут вернуться в страну через официальные пункты пропуска до 19:00 30 ноября.

Граждане Эстонии уже начали сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией.