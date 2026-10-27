Москва27 октВести.В Эстонии закончился асфальт в связи с прекращением поставок битума из Швеции и Литвы, заявил вице-мэр Таллина Кристьян Ярван телерадиокомпании ERR.
По сообщению вице-мэра Таллина Кристьяна Ярвана, в Таллине и других регионах страны возник дефицит асфальта, поскольку заводы в Швеции и Литве, откуда эстонские предприятия получают необходимый для производства асфальта битум, в настоящее время не поставляют его в Эстониюсказал он
Ярван пояснил, что битум поступает в Эстонию из двух источников - из Швеции и Литвы. Шведское предприятие по невыясненным причинам решило прекратить поставки в этом году, поэтому следующее судно придет только весной. Литовская компания повысила цены, после чего на ее заводе произошла поломка. В результате эстонские асфальтобетонные заводы остались без битума.
По словам вице-мэра Таллина, на рынке асфальта в Эстонии сейчас наблюдается острый дефицит. Из-за этого сроки ремонта столичных улиц будут сорваны, а запланированный еще осенью значительный объем дорожных работ придется отложить.