ERR: прекращение поставок битума оставило Эстонию без асфальта В Эстонии закончился асфальт из-за прекращения поставок битума из Швеции и Литвы

Москва27 окт Вести.В Эстонии закончился асфальт в связи с прекращением поставок битума из Швеции и Литвы, заявил вице-мэр Таллина Кристьян Ярван телерадиокомпании ERR.

По сообщению вице-мэра Таллина Кристьяна Ярвана, в Таллине и других регионах страны возник дефицит асфальта, поскольку заводы в Швеции и Литве, откуда эстонские предприятия получают необходимый для производства асфальта битум, в настоящее время не поставляют его в Эстонию сказал он

Ярван пояснил, что битум поступает в Эстонию из двух источников - из Швеции и Литвы. Шведское предприятие по невыясненным причинам решило прекратить поставки в этом году, поэтому следующее судно придет только весной. Литовская компания повысила цены, после чего на ее заводе произошла поломка. В результате эстонские асфальтобетонные заводы остались без битума.

По словам вице-мэра Таллина, на рынке асфальта в Эстонии сейчас наблюдается острый дефицит. Из-за этого сроки ремонта столичных улиц будут сорваны, а запланированный еще осенью значительный объем дорожных работ придется отложить.