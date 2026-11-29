FT: ЕС может перенести сроки погашения долгов после провала саммита по бюджету

ЕС может перенести сроки погашения ряда долгов FT: ЕС может перенести сроки погашения долгов после провала саммита по бюджету

Москва29 ноя Вести.Руководство Евросоюза (ЕС) рассматривает возможность переноса сроков погашения долгов в рамках фонда NextGenerationEU, созданного для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Обсуждения начались после провала саммита ЕС по бюджету, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта изучает возможность отсрочки части выплат по основному долгу, привлеченному для финансирования грантов на сумму 360 миллиардов евро в рамках фонда восстановления ЕС после COVID-19 говорится в публикации

Издание сообщает, что речь идет о выпуске новых облигаций на замену тех, чей срок погашения подходит к концу.

Также сообщается, что в ЕС рассматривают возможность сокращения спонсирования таких направлений, как конкурентоспособность, безопасность и международное влияние.

Ранее в Брюсселе прошел саммит ЕС, ключевыми вопросами которого являлись согласование многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и предоставление Украине нового кредита на 45 млрд евро​​​. Участники встречи не смогли достичь соглашения и она завершилась досрочно.