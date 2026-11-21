ЕС может увеличить расходы на оборону более чем на 200% Кошта предложил увеличить расходы ЕС на оборону на 232%

Москва21 ноя Вести.Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил государствам-членам новое предложение по долгосрочному бюджету ЕС на 2028-2034 годы. Оно предусматривает увеличение оборонных расходов на 232% по сравнению с текущим бюджетным периодом, говорится на сайте Совета Евросоюза.

Общий объем бюджета предлагается установить на уровне 1,78 триллиона евро – на 204 миллиарда евро, или 10%, меньше первоначального варианта Еврокомиссии. Финансирование мер по повышению конкурентоспособности планируется увеличить на 120%, программы Horizon Europe – на 57%. Расходы на управление миграцией и контроль границ удвоятся, а на продвижение интересов Европы в мире вырастут на 23%.

По словам Кошты, проект учитывает три приоритета ЕС: повышение конкурентоспособности, укрепление безопасности и обороны, а также продвижение интересов Европы в мире.

Предложение обсудят на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 26-27 ноября.

Ранее стало известно, что около 71% жителей Европы выступают за создание собственной армии Евросоюза. Наибольшая доля сторонников формирования своих вооруженных сил была зафиксирована в Румынии.