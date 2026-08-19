Москва19 авг Вести.Еще двум российским археологам - Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву – украинская сторона предъявила обвинения за раскопки в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Согласно этой информации, обвинения заочно предъявила СБУ. Археологам инкриминируется статья "Нарушение законов и обычаев войны" из-за земляных работ в районе города Старый Крым, которые Украина расценивает как незаконные. Также ученых вызвали в следственное управление Главного управления СБУ в Киеве.

В декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины был задержан российский археолог Александр Бутягин, его также обвинили в раскопках в Крыму. Украина требовала его экстрадиции. Задержание ученого вызвало общественный резонанс в России, в том числе в научных кругах. В апреле нынешнего года Бутягин был освобожден в рамках обмена. Сам ученый в комментарии ИС "Вести" назвал обвинения в его адрес обидными: по его словам, "это все равно, что защитника животных обвинить в том, что он живодер".