ЕС намерен ввести санкции против Дегтярева, Дворковича и Мединского

Euobserver: ЕС предложил ввести санкции против Мединского, Дегтярева, Дворковича ЕС намерен ввести санкции против Дегтярева, Дворковича и Мединского

Москва10 июн Вести.Евросоюз (ЕС) готов включить в новый санкционный список президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, главу Минспорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева, а также помощника президента России Владимира Мединского, сообщает Euobserver со ссылкой на Еврокомиссию.

Как отмечается, Дворковича предлагают включить в 21-й пакет санкций и в черный список, поскольку он "публично поддержал" конфликт на Украине. Дегтярева и Мединского предлагается включить в санкционный список также за их "провоенные" взгляды.

В санкционных списках также значатся глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и бывший руководитель ОКР Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена принять санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.