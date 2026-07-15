Москва15 июл Вести.Новая статья американской газеты The New York Times "Как Путин превратил Японию в логово шпионов" выдергивает факты и рисует образ "российской угрозы". Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в МАХ.

По его словам, газета пишет, что после начала СВО европейские страны выслали всех шпионов. И они, видимо, сели в один самолет и полетели в Японию, рассуждает Попов.

Очередная статья, которая выдергивает факты, домысливает связи и рисует образ "российской угрозы" … Все опять построено на анонимных источниках, догадках и одном неулыбчивом русском. В Токио, в офисе "Аэрофлота" на 22-м этаже, сидит "резидент 20-го управления ГРУ" Максим Фильченков. Он, по версии издания, руководит закупкой высокотехнологичных компонентов для российской армии. Прикрытие – работа в авиакомпании. Офис, кстати, находится в десяти минутах ходьбы от полицейского управления, но японские власти ничего не замечают пишет Попов

Также он добавил, что журналисты трижды приходили к нему на работу, и его не оказалось на месте. А женщина с православным крестиком сказала, что он не хочет разговаривать, и отказалась давать его личный телефон американской прессе, отмечает Попов.

Дело раскрыто, вина доказана! … А компания Proco Air — партнер "Аэрофлота". Ее владелец, некий японец Мики, показал журналистам накладную: возит, по его словам, медицинское оборудование и косметику. Пытался замазать названия ручкой, но неудачно — и NYT торжествующе сообщает, что получателем значилась московская фармкомпания R-Pharm. Ее основатель Репик под санкциями Австралии, Британии и Канады, но не Японии. Сама компания не под санкциями. Никаких обвинений Proco Air не предъявлено. Но для заголовка "логово шпионов" этого достаточно написал Попов

По его словам, Украина якобы обнаружила, что некая ракета наводилась с помощью японских компонентов, экспорт которых в Россию запрещен, но каким оружием атакует сам Киев и из чьих компонентов оно собрано – газета деликатно умолчала.

Украина завалила японский МИД письмами со списками компонентов: микросхемы, передатчики. Но производители (Panasonic, Toshiba) сами заявляют: эти детали давно не выпускаются, а если и попали в Россию, то через третьи страны, с которыми Япония продолжает торговать. NYT упорно гнет линию, что во всем виновата "слабость японских законов" и русские, которые прямо под носом у токийской полиции крутят свои схемы добавил Попов

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях в отношении России только при условии, что именно глава государства будет сам решать, вводить эти ограничения, отказываться от них или приостанавливать их действие.