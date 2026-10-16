Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский – центр экономического мироздания и он в этом прав. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Ну, это же Зеленский. Он считает, что он настолько важен и он настолько всем должен, что они (западные политики – прим. ред.) все должны вокруг бегать, потому что он суперактив. И если они его потеряют, они потеряют все деньги, которые вложили. Но это же у него сочится. Посмотрите его все последние выступления. "Я" с точки зрения Зеленского, он центр экономического мироздания. заявил политолог

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович заявил, что Украина полностью зависима от спутников Starlink. Именно с этим он связывает перебои с отдельными каналами разведывательной информации и управлением беспилотниками на Украине.