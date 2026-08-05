ФАС контролирует ценообразование на топливо в регионах России

ФАС контролирует ценообразование на топливо в регионах России ФАС контролирует ценообразование на топливо в регионах России

Москва5 авг Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию с ценообразованием на топливо в регионах России и при необходимости принимает меры. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам совещания председателя правительства Александра Новака с представителями Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, главами регионов и представителями нефтяных компаний.

На совещании ФАС представила информацию о динамике цен на топливо с учетом видов нефтепродуктов и региональной специфики.

Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо в регионах, при необходимости принимаются соответствующие меры говорится в сообщении

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. Документ предусматривает введение импортного демпфера на дизельное топливо и расширяет действующий механизм поддержки внутреннего рынка.