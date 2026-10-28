Федеральное собрание больше не будет продлевать сроки "гаражной амнистии" Матвиенко: Федеральное собрание не будет продлевать сроки "гаражной амнистии"

Москва28 окт Вести.Федеральное собрание РФ не намерено снова продлевать сроки "гаражной амнистии". Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты регионов.

Надо предупредить на местах, что больше Федеральное Собрание России не будет продлевать сроки "гаражной амнистии сказала она

Спикер Совфеда указала на важность данного вопроса для россиян и уточнила, что "окно возможностей" составляет "пять лет, не больше".

"Гаражная амнистия", благодаря которой можно в упрощенном порядке оформить в собственность построенный до 30 декабря 2004-го капитальный гараж, начала действовать в России 1 сентября 2021 года. Эта мера затрагивает одноэтажные гаражи, которые не имеют жилых помещений и расположены на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. В августе 2026 года действие "гаражной амнистии" было продлено до 1 сентября 2031 года.