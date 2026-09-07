Фицо: победа АдГ на выборах не должна подтолкнуть Германию к войне с Россией

Фицо надеется, что в Германии не предложат войну с Россией после победы АдГ Фицо: победа АдГ на выборах не должна подтолкнуть Германию к войне с Россией

Москва7 сен Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал победу партии "Альтернатива для Германии" на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. По его словам, такой результат не должен подтолкнуть Германию к войне с Россией.

Фицо предположил, что Берлин не должен подобными действиями пытаться отвлечь внимание от поражения правящих партий. Он отметил, что Германия не делает "мелких ошибок".

Выскажу лишь одно пожелание, чтобы этот результат на германских региональных выборах не привел к (появлению в правящих верхах ФРГ) предложения войны с Россией как единственного способа замаскировать поражение правящих партий выразил мнение словацкий премьер

Он добавил, что победу АдГ следует воспринимать объективно, так как это суверенное решение избирателя в независимой стране.

Ранее стало известно, что "Альтернатива для Германии" победила на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. При этом Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца набрал лишь 17,2% голосов, заняв второе место.

Позже в эфире ARD сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявил, что АдГ намерена добиться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики ФРГ.