Москва11 июн Вести.Добавляются новые подробности в четвертом абзаце

Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте объявила о временном приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в своей организации.

Как отмечается в релизе, данное решение было принято на основании невыполнения в срок российской стороной требований вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Речь идет о прекращении деятельности ФШР на территории новых регионов страны - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

ФИДЕ отмечает, что приостановка членства касается только ФШР, а не российских шахматистов, которые остаются в праве выступать на международных турнирах. Согласно нормам ФИДЕ, россияне имеют право выступать под флагом страны на юношеских турнирах, но на взрослом уровне должны соревноваться в нейтральном статусе.

Согласно релизу, сроки временного отстранения ФШР - три года начиная с сегодняшнего дня, 10 июня. Либо членство российской организации будет восстановлено, если она выполнит требования вердикта CAS по новым регионам РФ.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев 9 июня заявил ТАСС, что федерация осуществляет свою деятельность в регионах, подчиняясь исключительно нормам конституции и законодательства РФ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила включить в списки готовящегося 21-го антироссийского пакета санкций Евросоюза президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.