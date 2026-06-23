Москва23 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила жребия перед пробитием серии послематчевых пенальти, сообщает The Times.

Как отмечает издание, ФИФА уже обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с предложением упростить жребий. Согласно замыслу футбольных властей, судья должен перед серией пенальти подбросить монетку только один раз, и тот, кто выиграл жребий, должен выбрать, будет ли его команда бить пенальти первой, или ворота, где будет проходит серия.

В настоящее время главный арбитр при жребии подбрасывает монету дважды - на выбор начала серии и на выбор ворот.

Перед серией пенальти в финале Лиги чемпионов, в котором встречались французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал", капитан парижан выиграл оба жребия - и на право выбора удара, и на выбор ворот. В итоге ПСЖ переиграл серии 11-метровых ударов лондонцев со счетом 4:3.