Фон дер Ляйен бездоказательно обвинила Россию в покушении на Kyivstoner

Фон дер Ляйен назвала предполагаемое покушение на Kyivstoner нападением на ЕС Фон дер Ляйен бездоказательно обвинила Россию в покушении на Kyivstoner

Москва21 ноя Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что на подозреваемого в организации атак БПЛА на Подмосковье украинского рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева) якобы совершили покушение в Дании.

Ответственность за покушение она возложила на Россию. Доказательств обвинений фон дер Ляйен не предоставила.

Я решительно осуждаю покушение на убийство гражданина США и Украины в Дании, организованное российскими спецслужбами… Нападение на одного из нас - это нападение на весь наш Союз написала фон дер Ляйен в соцсети X

Центр общественных связей ФСБ России ранее заявлял, что Kyivstoner фигурирует в материалах дела о теракте на предприятии ОПК Подмосковья и против офицеров Минобороны РФ.

В середине ноября сообщалось, что рэпер может проживать в Братиславе.