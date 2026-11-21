Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к покушению на рэпера Kyivstoner

Посольство РФ ответило Дании на обвинения в покушении на рэпера Kyivstoner Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к покушению на рэпера Kyivstoner

Москва21 ноя Вести.Посольство России в Копенгагене назвало безосновательными обвинения датских властей в адрес Москвы, связанные с якобы готовившимся покушением на украинского блогера и рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев).

Дипломаты заявили, что эти утверждения не имеют под собой доказательной базы и представляют собой ничем не подтвержденные предположения.

Обвинения в адрес России опять не подкреплены никакими доказательствами, кроме голословных и не поддающихся проверке "выводов" и "данных" датских спецслужб подчеркивается в заявлении в Telegram-канале дипмиссии

20 ноября глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о высылке российского военного атташе.

Впоследствии стало известно, что формальным поводом для такого решения была версия о подготовке покушения на Васильева, к которому, по утверждению Копенгагена, причастны двое граждан королевства.

Датская сторона утверждает, что эти люди действовали в интересах российских спецслужб, однако подтверждений не приводит.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала ответ Москвы на высылку военного атташе.

В посольстве обратили внимание, что датские власти публично озвучили предельно серьезные претензии к "российской разведке", якобы планировавшей устранение на территории королевства украинского музыканта.

По словам представителей диппредставительства, Копенгаген в очередной раз не счел нужным представить какие-либо свидетельства причастности России к этому делу и не направил запрос о правовой помощи.

Как отметили в дипмиссии, "по ставшей уже недоброй традиции датская сторона не утруждает себя предъявлением каких-либо свидетельств причастности России к этому загадочному преступлению и не обращается с запросом о правовой помощи".

Публичные заявления датских официальных лиц, продолжили дипломаты, выглядят как попытка повлиять на суд, который еще не начал рассматривать дело по существу.

Для здравомыслящего человека "российское участие" в "заказе на устранение" музыканта, обладающего мизерным политическим влиянием и сомнительной известностью, выглядит абсурдно указали дипломаты

Украинский рэпер Kyivstoner фигурирует в материалах дела о теракте на предприятии ОПК Подмосковья и против офицеров Минобороны РФ.