Москва21 нояВести.Посольство России в Копенгагене назвало безосновательными обвинения датских властей в адрес Москвы, связанные с якобы готовившимся покушением на украинского блогера и рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев).
Дипломаты заявили, что эти утверждения не имеют под собой доказательной базы и представляют собой ничем не подтвержденные предположения.
Обвинения в адрес России опять не подкреплены никакими доказательствами, кроме голословных и не поддающихся проверке "выводов" и "данных" датских спецслужбподчеркивается в заявлении в Telegram-канале дипмиссии
20 ноября глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о высылке российского военного атташе.
Впоследствии стало известно, что формальным поводом для такого решения была версия о подготовке покушения на Васильева, к которому, по утверждению Копенгагена, причастны двое граждан королевства.
Датская сторона утверждает, что эти люди действовали в интересах российских спецслужб, однако подтверждений не приводит.
Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала ответ Москвы на высылку военного атташе.
В посольстве обратили внимание, что датские власти публично озвучили предельно серьезные претензии к "российской разведке", якобы планировавшей устранение на территории королевства украинского музыканта.
По словам представителей диппредставительства, Копенгаген в очередной раз не счел нужным представить какие-либо свидетельства причастности России к этому делу и не направил запрос о правовой помощи.
Как отметили в дипмиссии, "по ставшей уже недоброй традиции датская сторона не утруждает себя предъявлением каких-либо свидетельств причастности России к этому загадочному преступлению и не обращается с запросом о правовой помощи".
Публичные заявления датских официальных лиц, продолжили дипломаты, выглядят как попытка повлиять на суд, который еще не начал рассматривать дело по существу.
Для здравомыслящего человека "российское участие" в "заказе на устранение" музыканта, обладающего мизерным политическим влиянием и сомнительной известностью, выглядит абсурдноуказали дипломаты
Украинский рэпер Kyivstoner фигурирует в материалах дела о теракте на предприятии ОПК Подмосковья и против офицеров Минобороны РФ.