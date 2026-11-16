Скандально известный рэпер Kyivstoner найден в Братиславе, пишут СМИ Скандально известный рэпер Kyivstoner может проживать в Братиславе

Москва16 ноя Вести.Подозреваемый в БПЛА-атаках на Подмосковье рэпер Kyivstoner может проживать в столице Словакии. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на результаты анализа соцсетей исполнителя.

По данным издания, площадь его апартаментов достигает 90 кв. м в ЖК Eurovea Riverside в районе Ружинов. Аренда данного жилья может стоить €3-5 тыс. в месяц.

Как сообщалось, украинский блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя - Альберт Васильев) фигурирует в материалах дела о теракте на предприятии ОПК Подмосковья и против офицеров Минобороны. Об этом ранее сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.