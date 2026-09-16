Москва16 сен Вести.Франция выдвинула драму "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Об этом сообщает Variety со ссылкой на Национальный центр кино и анимации Франции (CNC).

Картина снята на русском языке с российскими актерами, а ее действие происходит в России. При этом "Минотавр" является совместным проектом Франции, Латвии и Германии.

Главными продюсерами фильма выступили французские компании CG Cinéma и MK Productions. По данным Variety, картина была преимущественно профинансирована и произведена во Франции, что позволило стране выдвинуть ее на премию.

"Минотавр" вошел в шорт-лист из пяти претендентов. Комиссия 16 сентября заслушала продюсеров, международных продавцов и американских прокатчиков картин, после чего остановила выбор на работе Звягинцева.

Кинокартина повествует о руководителе компании, который готовится к масштабным сокращениям персонала и в самый напряженный момент узнает об измене своей супруги. Главные роли в фильме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в марте 2027 года в Лос-Анджелесе.

Для российского режиссера это может стать третьей номинацией на "Оскар". Ранее на премию номинировались его фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".

В мае фильм "Минотавр" стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля.