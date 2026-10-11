Москва11 октВести.Расходы французских рыбаков на горючее выросли и достигают 30% от выручки. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли и экспертов.
Уточняется, что стоимость дизельного топлива выросла до €1,21 за литр, подорожав почти вдвое с начала года.
Руководитель одной из рыболовецких компаний рассказал, что расходы на топливо приводят к сокращению заработка членов экипажей на €200-600.
В общей сложности предприятия тратят от 25% до 30% выручки на дизель.
Ранее сообщалось, что французские власти опасаются масштабных протестов фермеров в ноябре из-за сельскохозяйственного кризиса.