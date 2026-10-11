BFMTV: до 30% выручки французских рыбаков идет на подорожавшее топливо

Французские рыбаки тратят до трети выручки на дизельное топливо BFMTV: до 30% выручки французских рыбаков идет на подорожавшее топливо

Москва11 окт Вести.Расходы французских рыбаков на горючее выросли и достигают 30% от выручки. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителей отрасли и экспертов.

Уточняется, что стоимость дизельного топлива выросла до €1,21 за литр, подорожав почти вдвое с начала года.

Руководитель одной из рыболовецких компаний рассказал, что расходы на топливо приводят к сокращению заработка членов экипажей на €200-600.

В общей сложности предприятия тратят от 25% до 30% выручки на дизель.

Ранее сообщалось, что французские власти опасаются масштабных протестов фермеров в ноябре из-за сельскохозяйственного кризиса.