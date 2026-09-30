Английская компания купила французский ФК "Бордо" за один евро

Французский футбольный клуб "Бордо" продали за один евро Английская компания купила французский ФК "Бордо" за один евро

Москва30 сен Вести.Английская инвестиционная компания Park Bench приобрела французский футбольный клуб "Бордо" за символическую сумму в один евро. Об этом сообщается на странице ФК в социальной сети X.

В пресс-службе клуба заявили, что сделка является важным этапом для будущего ФК.

Сделка заключена за символическую сумму в один евро с условием принятия на себя долговых обязательств клуба отмечается в сообщении

По данным газеты L'Equipe, продажа будет сопровождаться пересмотром задолженностей клуба с планом погашения, рассчитанным на 12 лет вместо 10. Также планируется изменить сумму долга "Бордо" с 26 млн евро до около 13 млн евро.

За французский "Бордо" в разное время играли такие звезды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Эрик Кантона и Биксант Лизаразю.

В мае сообщалось, что самый дешевый футбольный клуб Казахстана "Туран" продали на онлайн-аукционе за примерно 176 тысяч рублей.