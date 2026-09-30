Москва30 сенВести.Английская инвестиционная компания Park Bench приобрела французский футбольный клуб "Бордо" за символическую сумму в один евро. Об этом сообщается на странице ФК в социальной сети X.
В пресс-службе клуба заявили, что сделка является важным этапом для будущего ФК.
Сделка заключена за символическую сумму в один евро с условием принятия на себя долговых обязательств клубаотмечается в сообщении
По данным газеты L'Equipe, продажа будет сопровождаться пересмотром задолженностей клуба с планом погашения, рассчитанным на 12 лет вместо 10. Также планируется изменить сумму долга "Бордо" с 26 млн евро до около 13 млн евро.
За французский "Бордо" в разное время играли такие звезды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Эрик Кантона и Биксант Лизаразю.
В мае сообщалось, что самый дешевый футбольный клуб Казахстана "Туран" продали на онлайн-аукционе за примерно 176 тысяч рублей.