Москва2 окт Вести.Фронтовая литература в России уже формирует золотой фонд XXI века, заявил ИС "Вести" писатель, руководитель Совета по военно-художественной литературе Союза писателей РФ Алексей Шорохов.

Четвертый год идет специальная военная операция. И за это время написано уже достаточно много, чтобы сказать, что у нас сегодня создается большая русская литература, связанная с войной. Можно назвать это фронтовой прозой, фронтовой поэзией сказал он

При этом, подчеркнул Шорохов, создают произведения не только те, кто принимал непосредственное участие в СВО, но и те, кто в тылу поддерживает бойцов.

Есть имена, которые уже сегодня составляют золотой фонд русской литературы первой половины XXI века. Это поэты Сергей Лобанов, Владимир Скопцов, погибший, к сожалению наш товарищ Алексей Полубота. Это прозаики Александр Можаев, который написал блистательный роман совершенно "За чертой" о начале Русской весны и боевых действий на Донбассе. А также Андрей Лисьев, Константин Леушин, Дмитрий Филиппов. Это уже большая русская литература подчеркнул он

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