Поддубный заявил, что за российской армией стоит вся страна Поддубный заявил, что ОНФ помогает бойцам чувствовать поддержку страны

Москва13 июл Вести.Помощь Народного фронта на СВО показывает, что за российской армией стоит вся страна. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, общероссийское движение вносит свой вклад в победу России на СВО и назвал гибким механизм снабжения, который разработало ОНФ.

Без такой поддержки невозможно победить в таких тяжелых боевых действиях со временем окончания Великой Отечественной войны. Понятно, что вооруженные силы должны чувствовать поддержку всей страны. Но что такое чувствовать поддержку? Все эти люди каждый день делают все возможное, чтобы в наших войсках было все необходимое. … Глядя на Народный фронт, абсолютно очевидно, что за армией стоит вся Россия заявил Поддубный

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вклад Народного фронта в СВО очень большой, так как в первую очередь он определяется "вложением сердца".