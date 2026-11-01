ФСБ России выразила признательность США за информацию о теракте в Царицыно

ФСБ РФ выразила признательность США за предотвращение теракта в Царицыно ФСБ России выразила признательность США за информацию о теракте в Царицыно

Москва1 ноя Вести.Федеральная служба безопасности России выразила признательность американским правоохранительным органам за предоставленную информацию о подготовке теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно".

В своем заявлении ведомство сообщило о проведении проверки сведений американской стороны совместно с Росгвардией, МВД и СК России.

Признательны американской стороне за предоставленную информацию говорится в сообщении ФСБ

В рамках расследования сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего россиянина. Отмечается, что подросток публиковал в TikTok свои фотографии в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках. В руках он держал предмет, похожий на автоматическое оружие. Там же были размещены кадры, сделанные на территории музея-заповедника, с подписью: "I found a place" ("Я нашел место").