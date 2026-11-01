ФСБ: силовые службы провели проверку данных о возможном теракте в Царицыно

ФСБ, Росгвардия, МВД и СК РФ провели проверку данных США о теракте в Царицыно ФСБ: силовые службы провели проверку данных о возможном теракте в Царицыно

Москва1 ноя Вести.Российские правоохранительные службы провели совместную проверку информации посольства США о возможном теракте в Музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной из правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории Музея-заповедника "Царицыно" говорится в сообщении

Ранее 31 октября посольство США в Москве сообщило о возможной "угрозе происшествия с массовыми жертвами" в "Царицыно". После парк был временно закрыт для проведения оперативных мероприятий.