Москва21 сен Вести.С мая прошлого года Саудовская Аравия не является участником поддерживаемой Китаем международной платформы цифровых валют mBridge. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на саудовский Центробанк SAMA и знакомые с ситуацией источники.

Центробанк Саудовской Аравии присоединился к проекту в 2023 году в качестве наблюдателя. Через год SAMA стал полноправным участником создания минимально работоспособной версии платформы. Свое участие в инициативе в то время регулятор объяснил изучением перспектив цифровых валют центробанков для международных расчетов.

Как и планировалось, SAMA успешно завершил этап подтверждения концепции mBridge 13 мая 2025 года. После этого SAMA больше не является участником mBridge следует из заявления Центробанка страны, которое имеется в распоряжении у FT

Источник газеты отметил, что такое решение не означает давление со стороны США, поскольку участие SAMA в проекте изначально было ограниченным. По словам другого собеседника, саудовский регулятор решил не участвовать в проекте публично, однако взаимодействие с ним продолжается в менее заметном формате.

Ранее сообщалось, что Министерство коммерции Китая осудило принятие в США закона, ужесточающего антироссийские санкции.