Фургон Lada Largus стал доступен по подписке в сервисе "Lada Легко" АвтоВАЗ запустил подписку на фургоны Lada Largus для предпринимателей

Москва13 окт Вести.АвтоВАЗ расширил возможности сервиса подписки "Lada Легко", добавив в каталог коммерческий фургон Lada Largus в комплектации "Комфорт" и открыв доступ к услуге для юридических лиц и малого бизнеса. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Стоимость подписки на Largus с двигателем 1,6 литра составляет 51 тысячу рублей в месяц для физических лиц и 53 тысячи рублей для организаций, причем для компаний при оформлении от пяти машин обеспечительный платеж будет отменен.

Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге с оформлением полностью онлайн. В компании планируют постепенно включить в программу весь модельный ряд Lada и расширить географию предоставления услуги.