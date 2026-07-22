Испанских футболистов Гави и Руиса наградили помидорами за победу на ЧМ

Футболистам Гави и Руису подарили столько томатов, сколько они весят, за ЧМ Испанских футболистов Гави и Руиса наградили помидорами за победу на ЧМ

Москва22 июл Вести.Футболистам сборной Испании Гави и Фабиану Руису за победу на чемпионате мира 2026 года одарили на родине помидорами, дав им столько кг плодов, сколько они сами весят, сообщает Vanguardia.

Такой почетный подарок игрокам сделали в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка после прибытия из США.

Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета - количество помидоров, равное их собственному весу отмечается в материале

Игроки не в первых раз были удостоены подобных почестей у себя на родине. В 2024 году их также одарили помидорами после победы на чемпионате Европы.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира 19 июля, обыграв в финальном матче турнира команду Аргентины. Встреча прошла на стадионе в Нью-Джерси и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени.